В парламенте Словакии инициируют досрочные выборы из-за резонансного убийства журналиста

В случае если правительство не согласится на досрочные выборы, партия, которая инициирует перевыборы, собирается выйти из коалиции.

Словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, инициирует досрочные выборы из-за убийства журналиста Яна Куцяка.

Об этом сообщает портал "Европейская правда" со ссылкой SME.

Накануне на съезде партии обсудили возможность досрочных выборов с другой коалиционной партией SNS.

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Республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", - заявил лидер партии Most-Híd Бела Бугар.

В случае если правительство не согласится на досрочные выборы, партия собирается выйти из коалиции. Это, вероятнее всего, в последствии приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.

"Мы проголосовали единогласно, если договоренность относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры останутся на постах", - сказал Бугар.

По его словам, досрочные выборы должны состояться как можно скорее.

Премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 27-летнего журналиста Яна Кучака нашли убитым недалеко от Братиславы. Вместе с невестой его застрелили в собственном доме. Убийство связывают с работой Яна - журналист разоблачал случаи мошенничества с налогами.