Во Франции прошли массовые беспорядки из-за гибели активиста-эколога (фото, видео)

В ряде французских городов прошли акции протеста, направленные против жестокости полиции, сообщает Газета.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Беспорядки произошли в связи со смертью активиста-эколога 21-летнего Реми Фресса, который был убит в минувшее воскресенье в ходе столкновений между силами безопасности и демонстрантами, выступавшими против строительства дамбы в юго-западной Франции. По предварительным данным, его могла убить брошенная полицейскими электрошоковая граната.

Наиболее крупные демонстрации прошли в Нанте и Тулузе, где полицейские были вынуждены применить стрельбу из резиновых пуль и слезоточивый газ.

#France update: clashes in #Nantes between masked men and police during demo for dead protester. Tense ambiance: https://t.co/TVFUjH7i0U — José Miguel Sardo (@jmsardo) November 1, 2014

В Нанте пострадали по меньшей мере пять демонстрантов и трое полицейских. Также был задержан 21 человек, еще 13 были арестованы в Тулузе.

Также акции протеста в Лилле, Бордо и Авиньоне.

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Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что действия демонстрантов оскорбляют память погибшего активиста. В свою очередь, глава МВД Франции Бернар Казнев назвал данные акции «неприемлемыми» и пообещал привлечь виновных к ответственности.