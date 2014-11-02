Россияне в очереди перед закрытым McDonald's провели молчаливую акцию против санкций Кремля

02:09, 02 ноября 2014
Мир
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Столичная полиция чудом никого не забрала в участок после акции.

ТСН

Московская полиция угрожала бросить в автозак участников молчаливой очереди под закрытым McDonald's, где выстроились полсотни людей, - говорится в сюжете ТСН.19:30.

Таким образом жители российской столицы выразили протест против санкций Кремля, из-за которых им стали недоступны продукты и услуги с Запада.

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Начала акции уже ждала полиция с автозаком. Правоохранители угрожали активистам задержанием, потому что те, якобы, мешали проходу граждан. Впрочем, в участок никого не забрали.

Напомним, что в августе Роспотребнадзор закрыл три McDonald's в Москве, и еще около десятка ресторанов быстрого питания в других городах России.

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