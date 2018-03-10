Германия и Франция отказались представить план углубления еврозоны на саммите ЕС

Стороны должны были подготовить план углубления финансового сотрудничества.

Французский президент Эммануель Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель не станут выступать с совместным планом реформирования еврозоны на саммите ЕС, что состоится в конце марта.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, немецкие власти всех уровней дают понять, что никакие предложения выдвигаться не будут, а разработка данного пункта отменена.

Предположительно причиной отсрочки стало то, что во время коалиционных переговоров ХДС и СДПГ не обсуждали вопрос углубления еврозоны.

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Ранее в декабре Меркель и Макрон совместо заявили о намерении представить рекомендации по углублению еврозоны. Сейчас в ФРГ заявляют, что работа над предложениями немецкой стороны продолжится только после завершения формирования кабинета министров.

Углубление еврозоны было запланировано на следующие после саммита 18 месяцев. В частности, планировалось усиление финансового сотрудничества - создание совместного Европейского валютного фонда, внедрение должности министра финансов Евросоюза и координация всех государств-членов ЕС в вопросах финансовой политики.