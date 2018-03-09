Российский экс-шпион мог работать на западную разведку в Британии - СМИ

Три источника рассказали неизвестные подробности о бывшем российском разведчике.

Бывший сотрудник российской разведки Сергей Скрипаль, которого отравили в Солсбери, мог сотрудничать с западной разведкой. Именно это и могло стать причиной отравления.

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По данным источника Financial Times, после выдачи Россией Скрипаля Великобритании, он продолжил заниматься шпионской деятельностью в пользу западных спецслужб. Несмотря на то, что он не был полезным в оперативной деятельности, он, однако, знал специфику российских служб, передает "Медуза".

Другой источник утверждает, что экс-агент помогал в подготовке контрразведчиков, рассказывая, как именно шпионы из России работают в западных странах. В Солсбери, как отмечается, Скрипаль мог быть своеобразным преподавателем.

В Великобритании бывший сотрудник ГРУ не общался с другими россиянами. Он стал членом клуба железнодорожников страны и, по официальной версии, был отставным британским чиновником. Об этом рассказал немецкий предприниматель Франц Зедельмайер. Он добавил, что имени, однако, Скрипаль не менял.

Как сообщал УНИАН, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после отравления неизвестным веществом. Издание The Telegraph узнало, что Скрипаль ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь.