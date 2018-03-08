В Москве полиция отпустила задержанных участниц акции в защиту женщин "только в честь 8 марта"

17:59, 08 марта 2018
Мир
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Полиция сказала активисткам, что задерживают их за курение в общественном месте / фото voenpro.ru

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Как сообщает портал ОВД-Инфо, задержанных отправили в отделение полиции по району Арбат.

«Сотрудники полиции сказали активисткам, что задерживают их за курение в общественном месте, но сослались при этом на статью о распитии алкогольных напитков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание произошло после того, как одна из участниц отказалась давать паспорт в руки одного из правоохранителей.

В отделе с активистками провели профилактическую беседу. После этого полицейские сказали, что отпускают их, но «только в честь 8 марта».

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Теги: #полиция#Россия#8 марта