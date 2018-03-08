В Москве полиция отпустила задержанных участниц акции в защиту женщин "только в честь 8 марта"
17:59, 08 марта 2018Мир
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Задержание произошло после того, как одна из участниц отказалась давать паспорт в руки одного из правоохранителей.
Полиция сказала активисткам, что задерживает их за курение в общественном месте / фото voenpro.ru
В Москве полицейские задержали двух активисток Социалистической Альтернативы — Светлану Кушталову и Айтен Якубову, которые проводили одиночные пикеты против насилия над женщинами.
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Как сообщает портал ОВД-Инфо, задержанных отправили в отделение полиции по району Арбат.
«Сотрудники полиции сказали активисткам, что задерживают их за курение в общественном месте, но сослались при этом на статью о распитии алкогольных напитков», – говорится в сообщении.
Отмечается, что задержание произошло после того, как одна из участниц отказалась давать паспорт в руки одного из правоохранителей.
В отделе с активистками провели профилактическую беседу. После этого полицейские сказали, что отпускают их, но «только в честь 8 марта».
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