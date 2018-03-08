В Ужгороде сорвали акцию за права женщин: участниц пикета облили краской (фото, видео)

16:41, 08 марта 2018
Общество
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Ужгородских борцов за права женщин облили краской / Facebook, Ярина Денисюк

Об этом в Facebook сообщила журналист Ярина Денисюк.

«В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было и несколько девушек. Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи», - написала она.

Напомним, сегодня в Украине отмечают Международный женский день. В связи с этим в стране объявлен выходной.

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Теги: #Ужгород#8 марта