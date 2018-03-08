В Ужгороде сорвали акцию за права женщин: участниц пикета облили краской (фото, видео)
16:41, 08 марта 2018Общество
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Среди нападавших, задержанных правоохранителями, было и несколько девушек.
Ужгородских борцов за права женщин облили краской / Facebook, Ярина Денисюк
В Ужгороде участниц акции за права женщин облили красной краской. Ответственных за атаку задержали правоохранители.
Об этом в Facebook сообщила журналист Ярина Денисюк.
«В Ужгороде таки сорвали акцию на 8 марта. Девушек облили краской. Полиция задержала около 7 атакующих, среди них было и несколько девушек. Как заметили присутствующие, одна из девушек является пресс-секретарем Карпатской Сечи», - написала она.
Напомним, сегодня в Украине отмечают Международный женский день. В связи с этим в стране объявлен выходной.
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