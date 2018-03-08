Глава МИД Германии не войдет в новое правительство Германии
11:57, 08 марта 2018Мир
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Габриэль будет выполнять функции депутата бундестага.
Зигмар Габриэль / REUTERS
Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не войдет в новое правительство Германии. Об этом он написал в своем твиттере.
«Я не буду входить в новое правительство», — написал Габриэль.
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По его словам, об этом ему сообщили будущий председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и и.о. главы партии Олаф Шольц.
4 марта Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) поддержала создание коалиции с консервативным блоком (ХДС/ХСС), который возглавляет Ангела Меркель.
Ich werde der neuen Bundesregierung nicht mehr angehören. Meine Erklärung dazu: pic.twitter.com/qDCJT2KAZv— Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) March 8, 2018
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