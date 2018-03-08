Глава МИД Германии не войдет в новое правительство Германии

Габриэль будет выполнять функции депутата бундестага.

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не войдет в новое правительство Германии. Об этом он написал в своем твиттере.

«Я не буду входить в новое правительство», — написал Габриэль.

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По его словам, об этом ему сообщили будущий председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес и и.о. главы партии Олаф Шольц.

4 марта Социал-демократическая партия Германия (СДПГ) поддержала создание коалиции с консервативным блоком (ХДС/ХСС), который возглавляет Ангела Меркель.