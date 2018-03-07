В Иране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за то, что сняла хиджаб на улице

23:52, 07 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой иранское агенство Tasnim, передает Медуза.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что женщина (он не назвал ее имени) «подстрекала к коррупции путем публичного снятия хиджаба».

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Приговор ей вынесли еще в конце декабря 2017 года, но о нем стало известно только сейчас.

В Иране для женщин ввели обязательное ношение хиджаба в публичных местах после Исламской революции 1979 года; за нарушение этого правила грозит до двух месяцев тюрьмы или штраф, эквивалентный 25 долларам.

В декабре 2017 года в стране начались протесты против обязательного ношения платка. Они проходят в рамках акции «Белые среды», которую запустила живущая в США иранская активистка Масих Алинежад. Она призвала женщин надевать по средам белые хиджабы или не носить их вовсе.

В феврале полиция Тегерана задержала 29 женщин, присоединившихся к акции. Правоохранительные органы заявили, что протестующим против ношения хиджаба будут предъявлять обвинения в подстрекательстве к коррупции и проституции; за это предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

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Теги: #права женщин#хиджаб#женщины в Иране