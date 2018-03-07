В Иране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за то, что сняла хиджаб на улице

Приговор ей вынесли еще в конце декабря 2017 года, но о нем стало известно только сейчас.

В столице Ирана Тегеране женщину приговорили в двум годам тюрьмы за то, что она сняла хиджаб на одной из городских улиц.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой иранское агенство Tasnim, передает Медуза.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что женщина (он не назвал ее имени) «подстрекала к коррупции путем публичного снятия хиджаба».

Читайте такжеВ Саудовской Аравии женщины впервые участвовали в беговых соревнованиях (видео)

Приговор ей вынесли еще в конце декабря 2017 года, но о нем стало известно только сейчас.

В Иране для женщин ввели обязательное ношение хиджаба в публичных местах после Исламской революции 1979 года; за нарушение этого правила грозит до двух месяцев тюрьмы или штраф, эквивалентный 25 долларам.

В декабре 2017 года в стране начались протесты против обязательного ношения платка. Они проходят в рамках акции «Белые среды», которую запустила живущая в США иранская активистка Масих Алинежад. Она призвала женщин надевать по средам белые хиджабы или не носить их вовсе.

В феврале полиция Тегерана задержала 29 женщин, присоединившихся к акции. Правоохранительные органы заявили, что протестующим против ношения хиджаба будут предъявлять обвинения в подстрекательстве к коррупции и проституции; за это предусмотрено до 10 лет тюрьмы.