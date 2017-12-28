В Иране больше не будут арестовывать женщин за противоречащий нормам ислама внешний вид

Сегодня глава полицейского управления Тегерана бригадный генерал Хосейн Рахими заявил, что местных граждан, которые не соблюдают нормы ислама в своем внешнем виде, больше не будут подвергать аресту, сообщает kommersant.ru.

Читайте также В Саудовской Аравии женщинам разрешат водить грузовики и мотоциклы - СМИ Новый глава столичной полиции был назначен в августе, тогда как предыдущий, Хосейн Саджединия, отличался более строгими порядками. В апреле 2016 года он заявил, что в иранской столице работают около 7 тыс. полицейских в гражданском, которые следят за соблюдением «норм ислама в одежде и внешнем виде».

Точных данных о том, сколько и за что именно было наказано людей, не сообщается. Власти лишь иногда публикуют отдельные данные - например, в конце 2015 года дорожная полиция заявила, что за год около 40 тыс. женщин-водителей были наказаны за так называемый плохой хиджаб - когда при вождении платок находится не на голове, а на шее.

Новый глава полиции также не стал уточнять, за какие именно «нарушения норм ислама во внешнем виде» граждан теперь будут не арестовывать, а направлять на специальные воспитательные курсы, где работают около 7 тыс. сотрудников.

По данным западных СМИ, ранее такие санкции применялись в основном к женщинам за отсутствие платка на голове, слишком яркий макияж, маникюр.