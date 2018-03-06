"Садился почти боком": очевидцы о крушении российского Ан-26 в Сирии

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Разбившийся в Сирии российский транспортный самолет Ан-26 уже при заходе на посадку вел себя внештатно.

Читайте также"Они там были": Минобороны РФ подтвердило испытания новейших истребителей Су-57 в СирииОб этом в своем Telegram-канале сообщает WarGonzo. По словам очевидцев, он очень сильно накренился и садился "почти боком".

Очевидцы также отметили, что в этот день в Латакии очень сильный ветер.

Как сообщал УНИАН, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.