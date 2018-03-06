"Садился почти боком": очевидцы о крушении российского Ан-26 в Сирии

16:38, 06 марта 2018
Мир
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Ан-26 разбился на авиабазе Хмеймим / фото t.me/breakingmash

Читайте также"Они там были": Минобороны РФ подтвердило испытания новейших истребителей Су-57 в СирииОб этом в своем Telegram-канале сообщает WarGonzo. По словам очевидцев, он очень сильно накренился и садился "почти боком".

Очевидцы также отметили, что в этот день в Латакии очень сильный ветер.

Как сообщал УНИАН, 6 марта российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

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