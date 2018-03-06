В Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский самолет, погибли 32 человека

Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли.

Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.

"6 марта около 15.00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении.

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Как подчеркивается в сообщении, "причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего".

Как сообщал УНИАН, 3 февраля сирийские повстанцы сбили штурмовик Су-25 российских ВКС над северо-западной сирийской провинцией Идлиб.