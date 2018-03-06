Техническая неисправность: появились подробности крушения российского Ан-26 в Сирии
15:57, 06 марта 2018Мир
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По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было.
Самолет РФ разбился в Сирии / фото Минобороны РФ
Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли.
Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет ТАСС.
"6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении.
"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", - сказали в военном ведомстве.
"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - добавили в Минобороны РФ.
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