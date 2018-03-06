Техническая неисправность: появились подробности крушения российского Ан-26 в Сирии

По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было.

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли.

Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет ТАСС.

"6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении.

"Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность", - сказали в военном ведомстве.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - добавили в Минобороны РФ.