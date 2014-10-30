В Казахстане возбудили уголовные дела против своих граждан, воюющих на Донбассе

Также в сообщении отмечается, что в Генпрокуратуре осведомлены о ряде граждан Казахстана, участвующих в боевых действиях на территории Афганистана, Ирака и Сирии, пишет Росбалт.

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По данным фактам в стране возбуждены и расследуются уголовные дела, по некоторым из которых уже есть обвинительные приговоры суда.

"Вместе с тем, в настоящее время попытки выезда наших граждан за рубеж в так называемые горячие точки, в том числе с помощью лиц, занимающихся вербовкой и отправкой желающих в зону боевых действий, продолжаются", — отметили в прокуратуре Казахстана.

В ведомстве напомнили, что, согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, за наемничество (вербовку, обучение, финансирование наемника, а также его использование и участие в вооруженных конфликтах) грозит ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Добавим, что в боевых действиях на Востоке Украины участвуют граждане РФ и стран ЕС — как на стороне ополченцев, так и на стороне украинских военных.