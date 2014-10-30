Олбрайт: "Путин живет в параллельном мире"

Такое заявление в интервью изданию Delfi сделала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. "Я ошарашена российской пропагандой, которая напоминает времена СССР и апогея "холодной войны". Большая ошибка, когда глава страны лжет своим гражданам и своим соседям. Так, как Владимир Путин трактует способности своих людей мыслить в XXI веке, меня ошарашивает", - сказала Мадлен Олбрайт.

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По мнению бывшей госсекретаря, такая стратегия очень недальновидна, и Путин ведет свою страну в угрожающем направлении. "Главе государства опасно говорить выдуманные вещи. Я несколько раз говорила, что меня шокирует его мнение, что развал СССР был величайшей трагедией ХХ столетия. Как он может такое говорить, если в ХХ веке были две мировые войны, в которых погибли миллионы россиян?! Кажется, что он живет в параллельном мире", - отметила она. "Мне жаль жителей России, которые достойны лучшего правителя", - добавила Мадлен Олбрайт.

Кроме этого, отвечая на вопрос должны ли США поставлять оружие Украине, бывшая госсекретарь ответила, что на сколько ей известно, в настоящее время министры обороны Украины и США Степан Полторак и Чак Хейгел дискутируют на эту тему. "Граждане США и правительство прекрасно понимают сложность ситуации в Восточной Украине и то, что страна нуждается в помощи", - подчеркнула она.