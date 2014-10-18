Спикер Пентагона: было бы опрометчиво не готовиться к защите Европы

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает "Голос Америки". "Стратегическая среда очень динамична и шаткая сейчас. И эта неуверенность порождена тем, что Владимир Путин делает в пределах и за пределами территории Украины. Это было бы опрометчиво для нас не думать об определенных возможностях подготовки, которые нам необходимы в Европе. Потому что мы имеем чрезвычайные обязательства перед нашими партнерами, предусмотренные в соглашении НАТО", - сказал Джон Кирби.

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При этом он подчеркнул, что это не угроза России, как в Москве толкуют заявления Пентагона. По словам Джона Криби, США просто должны быть готовы к вызовам, которые стоят перед ними.

Накануне министр обороны США Чак Хейгелназвал политику России ревизионистской, и что российская армия стоит на пороге НАТО. В российском министерстве обороны это заявление восприняли как угрозу.