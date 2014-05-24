Мадлен Олбрайт будет работать наблюдателем в Киеве

Мадлен Олбрайт, бывший госсекретарь США, глава Национального демократического института (NDI), и Анна Паласио, бывший министр иностранных дел Испании, которые являются соруководителями международной миссии по наблюдению за выборами NDI, посетят избирательные участки в центре Киева в воскресенье утром.

Как сообщает пресс-служба НИИ, ориентировочно в 9-30 утра в воскресенье они приедут на участок, который расположен в школе №117( ул. Лютеранская, 10)

Олбрайт и Паласио возглавляют делегацию из 26 представителей, включающий бывших чиновников и послов, региональных специалистов и экспертов по выборам, которые будут наблюдать за ходом выборов в ряде избирательных участков по всей Украине.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ уверены, что явка на выборы в Украине будет намного выше, чем в ЕвропеЦель делегации - продемонстрировать неизменную поддержку со стороны международного сообщества демократических процессов в Украине.

Как сообщал УНИАН, Председатель Совета директоров Национального демократического института, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт 21-26 мая посетит Украину.

Олбрайт совместно с бывшим министром иностранных дел Испании Анной Паласио возглавит международную делегацию этого института, которая будет осуществлять наблюдение за выборами президента Украины.

В состав делегации также войдут ведущие представители мирового политикума, эксперты, наблюдатели, среди которых бывший министр иностранных дел Канады Ллойд Эксуорси, бывший сенатор от американского штата Делавэр Эдвард Каусман.

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Справка УНИАН. Национальный демократический институт - это неприбыльная, беспартийная организация, которая поддерживает и укрепляет демократические институты во всем мире путем усиления общественного участия, увеличение уровня открытости и ответственности правительства.