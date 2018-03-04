В Польше произошел взрыв в жилом доме: трое погибших и десятки раненых

Среди пострадавших трое детей.

В польском городе Познань произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента погибло трое человек, еще 22 человека были доставлены в больницу.

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Как сообщает TVN24.pl, происшествие произошло около 8.00. Сначала было известно об одном погибшем, позже спасатели нашли тела еще двух человек. Сейчас спецслужбы продолжают разбирать завалы, привлечены спасательные подразделения из Варшавы и Лодзя. К спасательной операции привлечено около 160 человек.

Как отмечает издание среди пострадавших трое детей. Одна из них, 2-летняя девочка, с сильными ожогами находится в отделении детской хирургии. Состояние еще троих пострадавших оценивают как тяжелое. Некоторых пострадавших после осмотра выписали из больницы.

Предварительно причиной взрыва является утечка газа, но пока достоверная причина не известна.

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Кривом Роге под давлением снега обвалилась крыша в одном из цехов завода. Под завалами спасатели нашли тело рабочего.