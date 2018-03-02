В столице африканского государства произошли сразу несколько террористических атак (видео)

Боевики напали на посольство Франции в столице Буркина-Фасо Уагадугу.

В столице африканского государства произошли сразу несколько атак.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Целями нападавших стала военная штаб-квартира и посольство Франции. По данным СМИ, неизвестные также открыли огонь вблизи офисов премьер-министра и ООН.

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Свидетели рассказывают - возле французского посольства пятеро вооруженных людей выбежали из машины и начали стрелять. Полиция устанавливает, есть ли погибшие и раненые.