В столице африканского государства произошли сразу несколько террористических атак (видео)

19:17, 02 марта 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Целями нападавших стала военная штаб-квартира и посольство Франции. По данным СМИ, неизвестные также открыли огонь вблизи офисов премьер-министра и ООН.

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Свидетели рассказывают - возле французского посольства пятеро вооруженных людей выбежали из машины и начали стрелять. Полиция устанавливает, есть ли погибшие и раненые.

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Теги: #теракт в Буркина-Фасо