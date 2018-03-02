Группе Die Antwoord не разрешили выступить в Минске: власти не понравился «уровень» музыкантов

Организаторы дважды подавали заявку на проведение концерта в белорусской столице.

Минский городской исполнительный комитет отказался выдать гастрольное удостоверение организаторам концерта южноафриканской группы Die Antwoord, известной во всем мире своими эпатажными образами.

Читайте такжеУкраинский пианист впервые возглавит музыкальную часть спектакля в легендарном театре La Scala (видео)Как сообщает издание Onliner, в официальном ответе идеологов Мингорисполкома указано, что в выдаче гастрольного удостоверения отказано на основании пункта 1.3 статьи 2015 Кодекса о культуре.

Согласно этому пункту, основанием для отмены мероприятия стало «заключение художественного совета по культурно-зрелищным мероприятиям о низком уровне исполнений, предусмотренных программой культурно-зрелищного мероприятия».

Сообщается, что организаторы дважды подавали заявку на проведение концерта. В первом случае было указано возрастное ограничение «16+», но в главном управлении идеологии, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома отказали в выдаче гастрольного удостоверения. После этого заявка была подана с указанием возрастного ограничения «18+» — эта попытка тоже не увенчалась успехом.

Отметим, что Die Antwoord должны выступить в Киеве 6 августа, мероприятие имеет возрастное ограничение «16+». Менеджмент музыкантов, тем временем, утверждает, что концерт в Беларуси не отменен - Минск остается в списке гастрольных городов.

Хип-хоп группа Die Antwoord была образована в 2008 году в Кейптауне. Коллектив прославился благодаря эксцентричной манере исполнения и ярким музыкальным клипам, которые быстро становились популярными на Youtube.

Напомним, российского музыканта Антона Кузнецова, который выступает под псевдонимом Антоха МС, не впустили на территорию Украины.