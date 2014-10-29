В России предлагают ввести сбор для рекламодателей, проявляющих "неуважение к русскому языку"

Размеры взноса и порядок его исчисления будет устанавливать правительство РФ, а уплачивать - компании зарегистрированные на территории России. Авторами инициативы выступили депутаты от трех думских фракций - КПРФ, "Единой России" и ЛДПР, сообщает ТАСС.

Как отмечается в законопроекте, текст которого размещен в электронной базе Госдумы, "за использование в рекламе наименований и товарных знаков с использованием латинского шрифта и наименований на иностранном языке" должен уплачиваться сбор. При этом "плательщиками сбора являются юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории РФ, использующие для рекламы товаров и услуг товарных знаков с использованием латинского шрифта и наименований на иностранном языке". Кроме того, при установлении сбора будет учитывается размер выручки таких юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

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По утверждению парламентариев, "на российском рынке присутствует существенное количество товарных брендов и знаков с использованием букв латинского шрифта и иностранного языка, при этом сами компании имеют российское происхождение, а их продукция предназначена для распространения на территории РФ". Депутаты считают, что "подобная практика создает ложные предпосылки для восприятия такого товара или самих компаний как иностранных" и "создается впечатление, что производители проявляют неуважение к русскому языку".

В действующем законодательстве уже есть ряд ограничений, связанных с использованием в рекламе слов на иностранном языке, в частности, не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.