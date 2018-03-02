"Это вам за пацанов": Кадыров предложил свое название для новой ракеты Путина
13:10, 02 марта 2018Мир
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Ранее новое российское вооружение уже предлагали назвать "Гиви" и "Грудь Меланьи".
Кадыров предложил назвать новые российские ракеты в честь убитых в Сирии российских военных / sputnik
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новые российские ракеты с ядерными двигателями в честь убитых в Сирии российских военных.
Своими варианты он озвучил в Telegram-канале.
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«Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика... Романа Филипова, который взорвал себя... со словами: "Это вам за пацанов"...», — написал он.
Также одну из установок Кадыров предложил назвать «Пальмира», добавив, что это слово переводится как «чудо». «На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто не щадя жизни своей боролся со злом», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее у Путина предложили назвать новую систему вооружения "Гиви".
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