"Это вам за пацанов": Кадыров предложил свое название для новой ракеты Путина

Ранее новое российское вооружение уже предлагали назвать "Гиви" и "Грудь Меланьи".

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил назвать новые российские ракеты с ядерными двигателями в честь убитых в Сирии российских военных.

Своими варианты он озвучил в Telegram-канале.

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«Ракету надо назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика... Романа Филипова, который взорвал себя... со словами: "Это вам за пацанов"...», — написал он.

Также одну из установок Кадыров предложил назвать «Пальмира», добавив, что это слово переводится как «чудо». «На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто не щадя жизни своей боролся со злом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее у Путина предложили назвать новую систему вооружения "Гиви".