В Конгрессе США заявили о вмешательстве России в энергетический рынок

По словам председателя комитета, своими постами российские агенты пытались повлиять на мнение американцев о трубопроводах, ископаемом топливе, фрекинге и изменении климата.

Комитет Палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям опубликовал доклад о вмешательстве России в американский энергетический рынок.

В докладе, обнародованном на сайте Комитета, говорится, что вмешательство осуществляется с помощью «разжигающих» и «манипулятивных» сообщениях в соцсетях.

«Американский народ заслуживает того, чтобы узнать, что то, что они видят в социальных сетях - это плод работы иностранных властей, которые стремятся подорвать нашу внутреннюю энергетическую политику», - заявил председатель комитета, республиканец Ламар Смит.

По словам Смита, своими постами российские агенты пытались повлиять на мнение американцев о трубопроводах, ископаемом топливе, фрекинге и изменении климата.

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По мнению авторов доклада, конечная цель такого воздействия заключалась в ослаблении американского энергетического рынка, который успешно конкурирует с российскими энергетическими компаниями на мировом рынке.

В докладе также отмечается, что в период с 2015 по 2017 годы в соцсетях Twitter, Facebook и Instagram было опубликовано порядка 10 тысяч постов, имеющих признаки сознательной манипуляции.

Ранее сообщалось, что в США готовят новые обвинения против россиян за вмешательство в выборы.