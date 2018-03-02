В США готовят новые обвинения против россиян из-за вмешательства в выборы - СМИ

По данным источника, обвинения могут быть выдвинуты в ближайшие несколько недель или месяцев.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер готовит новые обвинения в отношении россиян по поводу похищения информации у Демократической партии во время американской предвыборной гонки 2016 года.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники. Согласно сообщению, обвинение будет основываться на разведывательных данных, собранных ЦРУ, ФБР, Агентством национальной безопасности и Департаментом внутренней безопасности.

Отмечается, что у спецпрокурора уже давно есть "достаточно доказательств для возбуждения дела", однако "время для этого может быть обусловлено стратегическими соображениями".

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По данным источника канала, обвинения могут быть выдвинуты в ближайшие несколько недель или месяцев.

"Маловероятно, что Соединенные Штаты смогут экстрадировать российских хакеров, однако этот обвинительный акт "отправит сигнал" как России, так и американцам, которые могли быть задействованы в этой атаке", - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что разведка США нашла доказательства вмешательства России в выборы в 7 штатах