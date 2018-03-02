В США готовят новые обвинения против россиян из-за вмешательства в выборы - СМИ

08:05, 02 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники. Согласно сообщению, обвинение будет основываться на разведывательных данных, собранных ЦРУ, ФБР, Агентством национальной безопасности и Департаментом внутренней безопасности. 

Отмечается, что у спецпрокурора уже давно есть "достаточно доказательств для возбуждения дела", однако "время для этого может быть обусловлено стратегическими соображениями".

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По данным источника канала, обвинения могут быть выдвинуты в ближайшие несколько недель или месяцев.

"Маловероятно, что Соединенные Штаты смогут экстрадировать российских хакеров, однако этот обвинительный акт "отправит сигнал" как России, так и американцам, которые могли быть задействованы в этой атаке", - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что разведка США нашла доказательства вмешательства России в выборы в 7 штатах

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Теги: #выборы в США#вмешательство России в выборы в США#взлом почты демократов