Россия решила захватить часть Арктики размером с Египет

Об этом накануне на торжественной встрече научно-экспедиционного судна "Академик Федоров" в Санкт-Петербурге заявил министр природных ресурсов Сергей Донской, пишет ТАСС.

Россия претендует на присоединение 1,2 млн кв км территории шельфа (это сопоставимо с площадью таких стран, как ЮАР, и больше, чем Египет) в Северном Ледовитом океане. Сергей Донской сказал, что это позволит прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.

"Но это минимальные оценки, я уверен, что цифра будет больше", — подчеркнул министр.

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"Для нас, для министерства, этот день был долгожданным, потому что предшествовала большая работа. Заявку на наш шельф, наши арктические границы мы будем подавать в ООН весной следующего года", - подчеркнул министр.

По его словам, "экспедицией выполнен весь объем работ, даже больше, чем планировалось. У нас теперь есть все необходимые обоснования, чтобы готовить заявку и внести ее на комиссию по границам континентального шельфа. У нас есть полный объем научных данных, чтобы дальше работать с лучшими геологами арктических стран, которые входят в состав комиссии".