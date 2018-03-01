В Нидерландах задержали подозреваемых в контрабанде 4,5 тонн кокаина

Ориентировочная стоимость изъятого наркотика составляет около 170 миллионов евро.

Полиция Нидерландов задержала шестерых подозреваемых в контрабанде 4,5 тонн кокаина из Колумбии.

Об этом сообщает NL Times. По данным полиции, бельгийские таможенники обнаружили крупную партию наркотиков в порту Антверпена в минувшие выходные. Кокаин был спрятан в банановой партии, которая прибыла из Колумбии.

Власти приняли решение извлечь кокаин и отправить контейнер в место назначения - нидерландский город Осс. Там же местные полицейские и задержали подозреваемых, когда те осматривали контейнер.

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Подозреваемые - четыре мужчины и две женщины - были арестованы. Среди задержанных оказались пять граждан Нидерландов и один выходец из Колумбии.

По оценкам полиции, ориентировочная стоимость изъятого наркотика составляет около 170 миллионов евро.

Ранее в Аргентине задержали россиянина с 4 килограммами кокаина.