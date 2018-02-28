В Аргентине задержали россиянина с 4 килограммами кокаина

Наркотики были спрятаны в двойном дне чемодана задержанного.

В аэропорту столицы Аргентины Буэнос-Айреса задержан россиянин, в багаже которого обнаружено четыре килограмма кокаина.

Об этом 28 февраля сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, передает "Радио Свобода".

Наркотики были спрятаны в двойном дне чемодана задержанного. По неофициальным данным, 50-летний мужчина планировал вылететь во Франкфурт-на-Майне.

Служба безопасности аэропорта не исключает, что задержанный россиянин связан с контрабандистами, которые хотели перевезти почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию. По словам Буллрич, после появления информации о «кокаиновом деле» в аэропорту усилили досмотр вещей и багажа.

Читайте такжеМИД России отрицает перевозку 389 кг кокаина из Аргентины диппочтой

На прошлой неделе стало известно, что в декабре в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву. СМИ сообщали, что для перевозки груза использовали самолет специального летного отряда «Россия», на котором летает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В ведомстве эту информацию назвали «фейком». Но полиция Аргентины подтвердила подлинность снимков самолета.

В так называемом «кокаиновом деле» фигурируют шесть человек – бывшие сотрудники посольства, бывший аргентинский полицейский и предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук, живет в Берлине. Он объявлен в международный розыск, остальные фигуранты дела арестованы.