Родственники погибших в катастрофе МН17 требуют от нидерландского депутата извинений за "значок дружбы" с РФ

13:31, 28 февраля 2018
Мир
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Родственники погибших считают, что подчеркивать дружбу депутатом неуместно / фото Geert Wilders, Twitter

На этот поступок также отреагировали в Фонде катастрофы МН17, передает корреспондент УНИАН.

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Вилдерс обнародовал на своей странице в Twitter соответствующую фотографию, на которой виден значок с флагами, а также сопроводил фото надписью: «Я ношу это с гордостью. Российско-нидерландский значок дружбы».

В ответ на это Пит Плуг, который потерял в катастрофе брата, его жену и племянника, от имени родственников погибших требует от Вилдерса извинений.

«Мы требуем от Вилдерса извинений, такого делать действительно нельзя. Нельзя объясняться в любви к России, когда Россия причастна к катастрофе», - сказал он нидерландским СМИ.

В свою очередь, в Фонде катастрофы МН17 отметили, что такое поведение депутата неуместно.

«Российская Федерация причастна к убийству 298 граждан, и подчеркивание дружбы с Россией депутатом неуместно», - говорится в сообщении на странице Фонда в Twitter.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе.

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Теги: #Нидерланды#катастрофа MH17