Родственники погибших в катастрофе МН17 требуют от нидерландского депутата извинений за "значок дружбы" с РФ

В Нидерландах родственники погибших в катастрофе МН17 требуют извинений за ношение российско-нидерландского значка от лидера праворадикальной партии.

Родственники погибших в катастрофе рейса МН17 Малайзийских авиалиний требуют от лидера праворадикальной партии Нидерландов "Партия для свободы" Гирта Вилдерса извинений за то, что во время визита в Москву он носил значок с флагами Нидерландов и России как символ дружбы между странами.

На этот поступок также отреагировали в Фонде катастрофы МН17, передает корреспондент УНИАН.

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Вилдерс обнародовал на своей странице в Twitter соответствующую фотографию, на которой виден значок с флагами, а также сопроводил фото надписью: «Я ношу это с гордостью. Российско-нидерландский значок дружбы».

В ответ на это Пит Плуг, который потерял в катастрофе брата, его жену и племянника, от имени родственников погибших требует от Вилдерса извинений.

«Мы требуем от Вилдерса извинений, такого делать действительно нельзя. Нельзя объясняться в любви к России, когда Россия причастна к катастрофе», - сказал он нидерландским СМИ.

В свою очередь, в Фонде катастрофы МН17 отметили, что такое поведение депутата неуместно.

«Российская Федерация причастна к убийству 298 граждан, и подчеркивание дружбы с Россией депутатом неуместно», - говорится в сообщении на странице Фонда в Twitter.

Санкт Vliegramp #MH17 keurt de actie van dhr #Wilders met kracht af. RF is betrokken bij de moord op 298 burgers. Het benadrukken van vriendschap met Rusland door een kamerlid is ongepast. Laat het JIT zonder deze interventies zijn werk doen. Excuses aan nabestaanden op zijn plaats — Stichting Vliegramp MH17/MH17 Disaster Foundation (@StichtingMh17) 28 февраля 2018 г.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе.