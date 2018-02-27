В сирийской Восточной Гуте после адских обстрелов началось гуманитарное перемирие

По данным правозащитников, жертвами бомб и обстрелов только за последние дни стали сотни мирных граждан.

В контролируемой повстанцами Восточной Гуте близ сирийской столицы Дамаск во вторник, 27 февраля, началось дневное гуманитарное перемирие.

Об этом сообщают наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает DW.com. При этом, по словам правозащитников, накануне продолжались налеты авиации и обстрелы.

Читайте такжеВ Сирии применили химическое оружие, погиб ребенок

"Сейчас во всех районах Восточной Гуты наступила тишина", - цитирует агентство dpa главу центра Рами Абдель Рахмана. По местному времени, прекращение огня продлится с 9:00 до 14:00, добавили в российском министерстве обороны, которое инициировало такой режим. В это время будет действовать гуманитарный коридор, по которому гражданские смогут покинуть местность. Такие периоды перемирия должны стать ежедневными.

Ранее Берлин и Париж призвали Кремль оказать давление на сирийского правителя Башара Асада, чтобы тот прекратил авиаудары и обстрелы расположенного близ Дамаска анклава Восточная Гута. Этот подконтрольный оппонентам Асада анклав в последнее время пережил интенсивные бомбардировки со стороны сирийской и российской авиации.

По данным правозащитников, жертвами бомб и обстрелов только за последние дни стали сотни мирных граждан. В анклаве, со всех сторон окруженный правительственными силами и их союзниками, в частности россиянами, в осаде находятся до 400 тысяч человек.