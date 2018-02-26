В Эстонии на металлургическом предприятии погиб украинец

Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб.

На металлургическом предприятии в городе Тюри (Эстония) произошел несчастный случай, в результате которого погиб 45-летний гражданин Украины.

"Рабочий из Украины попал под металлическую деталь, которая весит около тонны, и погиб", - сообщает издание Postimees, передает 112.ua.

Читайте такжеСМИ Польши назвали украинцев одним из главных двигателей экономикиХотя на место происшествия поспешили как медики, так и спасатели, шансов спасти жизнь мужчины не было. Работники предприятия считают, что несчастный случай мог произойти вчера днем.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан сообщила, что причину смерти мужчины выяснит вскрытие, хотя "нет оснований полагать, что смерть наступила в результате преступления". В связи со случившимся начато расследование.