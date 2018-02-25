Трамп призвал американцев сплотиться на фоне политического раскола

Президент США подчеркнул, что американцы должны не бороться друг против друга, а быть на одной стороне.

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что наступил момент, когда американцы должны сплотиться, несмотря на многие имеющиеся у них противоречия.

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Об этом сообщает "112 Украина".

"Мы, как страна, должны объединиться, нам необходимо это сделать. Мы не должны бороться друг против друга, мы должны быть на одной стороне", - сказал Трамп. По его словам, политический раскол страны возник еще во времена президентства Барака Обамы.

Трамп также добавил, что США нуждается в службе разведки, которая будет действовать во благо страны.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что тот не предотвратил "российское вмешательство".