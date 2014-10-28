Великобритания не признает выборы боевиков в «ДНР» и «ЛНР» - Кэмерон
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявляет, что выборы, организованные сепаратистами, будут противоречить минским договоренностям и не будут признаваться Великобританией.
Об этом он отметил в своем заявлении относительно выборов в Украине.
«Любые выборы, организованные сепаратистами, будут считаться незаконным, противоречить Минскому соглашению и не будут признаны в Великобритании», - заявил он.
«Президент Порошенко и новое правительство, при поддержке международного сообщества, должны сейчас осуществить политические, экономические и управленческие реформы, которые являются жизненно важными для восстановления Украины», - добавил Кэмерон.
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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия признает выборы боевиков "ДНР" и "ЛНР".
На 2 ноября в "ДНР" и "ЛНР" запланированы выборы руководителей "республик" и депутатов "парламентов".