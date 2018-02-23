Датчане придумали новый вид благотворительности благодаря списанным продуктам (видео)

Продукты, которые должны были выбросить, попали на полки специализированного магазина.

В Копенгагене работает магазин просроченных продуктов - товары туда отдают большие супермаркеты, потому что иначе - могли бы их просто выбросить. Еду необычный магазин продает с существенными скидками, а всю прибыль отдает на благотоврительность.

На часах около девяти утра. Эрик собирается в супермаркет. Трижды в неделю мужчина садится за руль автобуса, чтобы собрать по магазинам продукты, которые те больше не могут продать. Потому что они выглядят достаточно не аппетитно или же срок годности истекает.

В супермаркете для Эрика подготовили две полные тележки выпечки. Ее суммарная стоимость около 2 тыс. крон, это около 10 тыс. грн. Впрочем Эрику все отдают бесплатно, ведь если бы он не приехал, все это добро выбросили бы на помойку и должны были заплатить за утилизацию.

«Хлеб свежий, но здесь у них есть пекарня и они пекут свежий хлеб каждый день, поэтому люди не будут брать вчерашний», - говорит заведующий складом.

Спасенный хлеб Эрик везет в специальный магазин. Он называется “ WEFOOD ” и здесь продают все то, что не нашло своего покупателя в обычном супермаркете.

«WEFOOD работает благодаря волонтерам. Здесь никто не получает заработной платы. Мы платим разве что за аренду, свет и воду в магазине. А всю прибыль отдаем на благотворительность», - говорит топ-менеджер магазина.

На полках здесь большинство товаров просрочено, или их срок годности подходит к концу. Впрочем купить продукты здесь можно в разы дешевле, чем где-либо. К примеру за мюсли, которые в супермаркете стоят около 20 крон, в здесь - 4.

Жителям Копенгагена такая идея пришлась по вкусу, за день этот магазин посещает до полутысячи покупателей.

Есть здесь и абсолютно свежие продукты. К примеру - партия оливкового масла. Срок годности заканчивается в июле, но продавать в обычном супермаркете производитель его не может. Из-за ошибки на этикетке.