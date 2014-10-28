Жителей острова Гавайи готовят к эвакуации из-за извержения вулкана (видео)

Лава из вулкана Килауэа подступает к жилым домам острова Гавайи. До домов осталось около полусотни метров.

Учитывая, что поток лавы преодолевает по несколько метров в час, к домам он может добраться за несколько дней.

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На пути потока уже оказалось местное кладбище.

Жителей предупреждают о возможной эвакуации.