"Права человека имеют значение": Латвия запретила въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"

8 февраля латвийский парламент одобрил введение санкций против фигурантов «списка Магнитского».

Власти Латвии запретили въезд почти 50 иностранцам, внесенным в так называемый «список Магнитского».

Об этом сообщил 22 февраля министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, передает Радио Свобода.

«Согласно постановлению сейма (парламента Латвии) и на основании закона об иммиграции я запретил въезд на территорию Латвийской Республики 49 лицам, давая четкий сигнал о том, что права человека имеют значение», – написал Ринкевич на странице в Facebbok.

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8 февраля Сейм Латвии одобрил введение санкций против фигурантов «списка Магнитского». В законопроекте были указаны 49 физических лиц, которым следует запретить въезд в страну. По результатам голосования Сейм призвал Кабинет министров ввести эти санкции.

В прошлом месяце Литва обнародовала по ранее принятому «акту Магнитского» свой первый список из 49 россиян, причастных, по мнению официального Вильнюса, к нарушению прав человека, коррупции и отмыванию денег.

Ранее санкции по «списку Магнитского» одобрили США, Великобритания, Канада и Эстония. Списки постоянно пополняются, в декабре 2017 года министерство финансов США расширило глобальный «список Магнитского», туда включены, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров, сын генпрокурора России Артем Чайка и старшая дочь покойного президента Узбекистана Гульнара Каримова.