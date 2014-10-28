Президент Италии даст показания в суде о предполагаемом "сговоре государства с мафией"

Президент Италии Джорджо Наполитано даст 28 октября свидетельские показания на судебном процессе по делу о предполагаемом "сговоре государства с мафией". Этой первый прецедент в истории республики, когда действующий глава государства выступает свидетелем в суде, сообщает ТАСС.

Допрос с участием четырех прокуроров, ведущих это громкое дело, будет проходить в особых условиях - за закрытыми дверями в Квиринальском дворце, римской резиденции президента. Как сообщает агентство АНСА, список вопросов подготовлен. Обвинение будет представлять еще один прокурор, который, однако, не сможет ни о чем спрашивать Наполитано.

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Громкий процесс, целью которого является выяснить существовал ли в 1990-х сговор между государством и мафией, начался в Палермо в мае 2013 года. К делу, в котором замешаны как мафиозные боссы, так и ряд политиков, приобщены распечатки прослушанных разговоров Наполитано с бывшим министром внутренних дел Николой Манчино (1992-1994), Последний проходит по делу в качестве обвиняемого. 89-летний Наполитано, ставший президентом в 2006 году и переизбранный на этот пост в 2013 году, возглавлял МВД с 1996 по 1998 годы.

Ранее Конституционный суд после многочисленных обращений постановил, что у главы государства дозволительно снимать показания на процессе, но без нарушения баланса интересов власти.

В начале 1990-х в Италии была совершена серия терактов. За ними стояла преступная организация Cosa Nostra, которая таким образом пыталась шантажировать правящие круги и добиться от правительства ослабления специальной уголовной статьи за мафиозную деятельность. В итоге из тюрем были выпущены более 300 мафиози. Расследованием этих фактов занялись в Италии только через 20 лет. Прокуроры надеются, что суд позволит пролить свет на обстоятельства расправы мафии над знаменитыми судьями Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.