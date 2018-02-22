В Брюсселе проходит масштабная спецоперация (фото, видео)

Спецоперацию развернули из-за сообщения о вероятном убийстве.

В брюссельской коммуне Форе полиция проводит масштабную спецоперацию из-за сообщения о находящихся в одном из зданий вооруженных людях, информация о предполагаемых преступниках пока официально не подтверждена.

Об этом говорится в сюжете ТСН. В СМИ предполагают, что преступник может быть не один. Жителям соседних домов правоохранители не рекомендуют выходить на улицу.

Позже стало известно, что спецоперацию развернули из-за сообщения о вероятном убийстве. Однако, ни жертвы, ни злоумышленника пока не обнаружено.

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Отмечается, что строитель польской национальности пришел в шоковом состоянии в магазин и сказал, что видел убийство. Мужчина был настолько напуган, что работники магазина сразу вызвали правоохранителей.

Вызванная полиция по указанному адресу ничего не нашла, но на всякий случай решили проверить возможные соседние адреса. Был остановлен общественный транспорт, людей просили не выходить из помещений.

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