Лучшие фото недели: морозная Олимпиада, карнавальное настроение и любовная лихорадка (фотоподборка)

Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира за уходящую неделю.

УНИАН собрал традиционную подборку лучших фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисе Reuters в течение уходящей недели.

Читайте такжеЛучшие фото недели: исторический запуск Falcon Heavy, зрелищный старт Олимпиады 2018 и заснеженная Европа (фотоподборка)Нынешняя неделя оказалась достаточно богатой на разнообразные карнавалы по всему миру. Конечно, самым известным и самым горячим из них стал знаменитый бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Так, в начале недели на самбодром в Рио вышли знаменитые школы самбы и начали соревнование за право называться лучшими танцорами. При этом участники карнавала пытались поразить публику не только умениями, но и костюмами. А посмотреть на это действо приехали зрители со всего мира.

Кроме того, разнообразные фестивали и карнавалы прошли в Европе - битва апельсинами в Италии, карнавалы в Испании, Германии, Франции.

А тем временем в южнокорейском Пхенчхане продолжается Зимняя Олимпиада-2018. Нынешняя Олимпиада, кроме спортивных рекордов, запомнится и рекордами температурными, ведь она оказалась самой холодной за много лет. При этом кроме морозов, спортсменам и зрителям не дает покоя еще и сильный ветер. Кроме того, что несколько раз приходилось переносить соревнования, 14 февраля из-за сильного урагана в Пхенчхане даже пришлось проводить эвакуацию.

В то же время украинские спортсмены, к сожалению, до сих пор без медалей Олимпиады 2018 года. Даже в женском биатлоне, на который возлагались самые большие надежды. А вот бывшая украинка Алена Савченко вместе со свои партнером Бруно Массо завоевала золото Пхенчхана в парном фигурном катании. Однако, для Германии...

14 февраля весь мир захватила любовная лихорадка, ведь в этот день в мире отмечается День влюбленных. Традиционно в День Святого Валентина влюбленные по всему миру празднуют и дарят друг другу подарки и обмениваются валентинками, а многие хотят пожениться именно в этот день. Из-за этого в Украине даже дольше работали ЗАГСы. А тем временем в Нью-Йорке некоторым парам даже удалось пожениться на крыше знаменитого Эмпайр Стейт Билдинг.

А еще 16 января отмечается китайский новый год, или праздник весны. "Первый день нового года в Китае начинают с запуска фейерверков и сжигания благовоний, которые должны отпугивать злых духов. Святквали даже панды из китайского зоопарка.