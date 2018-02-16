Лучшие фото недели: морозная Олимпиада, карнавальное настроение и любовная лихорадка (фотоподборка)

17:11, 16 февраля 2018
Мир
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В Рио с размахом всю неделю проходил знаменитый бразильский карнавал
В Рио с размахом всю неделю проходил знаменитый бразильский карнавал /  © REUTERS/Pilar Olivares
Участники карнавала в Рио-де-Жанейро
Участники карнавала в Рио-де-Жанейро /  © REUTERS/Pilar Olivares
Карнавал в Рио собрал миллионы зрителей
Карнавал в Рио собрал миллионы зрителей /  © REUTERS/Ricardo Moraes
Участник карнавала в Рио-де-Жанейро
Участник карнавала в Рио-де-Жанейро /  © REUTERS/Sergio Moraes
Бразильский карнавал в самом разгаре
Бразильский карнавал в самом разгаре /  © REUTERS/Ueslei Marcelino
Из-за сильных морозов в Северной Америке замерз даже Ниагарский водопад
Из-за сильных морозов в Северной Америке замерз даже Ниагарский водопад /  © REUTERS/Hyungwon Kang
Лагерь беженцев в Иордании недалеко от границы с Сирией
Лагерь беженцев в Иордании недалеко от границы с Сирией /  © REUTERS/Muhammad Hamed
Традиционная битва апельсинами в итальянском городе Ивреа
Традиционная битва апельсинами в итальянском городе Ивреа /  © REUTERS/Alessandro Bianchi
Михеил Саакашвили в Варшаве, куда его депортировали из Украины в начале недели
Михеил Саакашвили в Варшаве, куда его депортировали из Украины в начале недели /  © REUTERS/Kacper Pempel
Официальные болельщицы из Северной Кореи на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане оказались самыми яркими и шумными
Официальные болельщицы из Северной Кореи на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане оказались самыми яркими и шумными /  © REUTERS/Lucy Nicholson
Девушки из КНДР устроили на трибунах настоящее шоу
Девушки из КНДР устроили на трибунах настоящее шоу /  © REUTERS/Leonhard Foeger
Вид на стратовулкан Худ в американском штате Орегон
Вид на стратовулкан Худ в американском штате Орегон /  © REUTERS/Terray Sylvester
Участники карнавала в Испании в костюмах полулюдей-полубыков
Участники карнавала в Испании в костюмах полулюдей-полубыков /  © REUTERS/Vincent West
Военный в сирийском Алеппо
Военный в сирийском Алеппо /  © REUTERS/Khalil Ashawi
Нынешняя зимняя Олимпиада оказалась чрезвычайно холодной и ветреной
Нынешняя зимняя Олимпиада оказалась чрезвычайно холодной и ветреной /  © REUTERS/Edgar Su
Из-за сильного ветра пришлось даже проводить эвакуацию и переносить соревнования
Из-за сильного ветра пришлось даже проводить эвакуацию и переносить соревнования /  © REUTERS/John Sibley
Австралийский сноубордист Скотти Джонс на Олимпиаде в Пхенчхане
Австралийский сноубордист Скотти Джонс на Олимпиаде в Пхенчхане  /  © REUTERS/Dylan Martinez
Лыжные соревнования на зимней Олимпиаде в Корее
Лыжные соревнования на зимней Олимпиаде в Корее /  © REUTERS/Kai Pfaffenbach
Норвежский прыгун с трамплина Роберт Йохансон перед соревнованиями
Норвежский прыгун с трамплина Роберт Йохансон перед соревнованиями /  © REUTERS/Kai Pfaffenbach
Спортсмен из норвежской сборной по керлингу на Олимпиаде во время матча 14 февраля
Спортсмен из норвежской сборной по керлингу на Олимпиаде во время матча 14 февраля /  © REUTERS/Cathal McNaughton
Мальчик с шариками в День всех влюбленных в Мумбаи
Мальчик с шариками в День всех влюбленных в Мумбаи /  © REUTERS/Francis Mascarenhas
14 февраля некоторые пары получили возможность пожениться на крыше Эмпайр Стейт Билдинг
14 февраля некоторые пары получили возможность пожениться на крыше Эмпайр Стейт Билдинг /  © REUTERS/Brendan McDermid
Массовое празднование Дня святого Валентина во французском Марселе
Массовое празднование Дня святого Валентина во французском Марселе /  © REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Вулкан Везувий под снегом в Италии
Вулкан Везувий под снегом в Италии /  © REUTERS/Tony Gentile
Обезьянка из зоопарка в Перу
Обезьянка из зоопарка в Перу /  © REUTERS/Guadalupe Pardo
Экс-украинка Алена Савченко со своим партнером Бруно Массо выиграла золото для Германии в парном фигурном катании
Экс-украинка Алена Савченко со своим партнером Бруно Массо выиграла золото для Германии в парном фигурном катании /  © REUTERS/Damir Sagolj
Восход солнца в бухте Туниса
Восход солнца в бухте Туниса /  © REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Празднование китайского нового года в Пекине
Празднование китайского нового года в Пекине /  © REUTERS/Thomas Peter
Пандочки тоже празднуют китайский новый год
Пандочки тоже празднуют китайский новый год /  © REUTERS/Stringer
Фигуры Путина и Эрдогана на карнавале во французской Ницце
Фигуры Путина и Эрдогана на карнавале во французской Ницце /  © REUTERS/Jean-Pierre Amet

Читайте такжеЛучшие фото недели: исторический запуск Falcon Heavy, зрелищный старт Олимпиады 2018 и заснеженная Европа (фотоподборка)Нынешняя неделя оказалась достаточно богатой на разнообразные карнавалы по всему миру. Конечно, самым известным и самым горячим из них стал знаменитый бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро. Так, в начале недели на самбодром в Рио вышли знаменитые школы самбы и начали соревнование за право называться лучшими танцорами. При этом участники карнавала пытались поразить публику не только умениями, но и костюмами. А посмотреть на это действо приехали зрители со всего мира.

Участники карнавала в Рио-де-Жанейро / REUTERS/Pilar Olivares

Кроме того, разнообразные фестивали и карнавалы прошли в Европе - битва апельсинами в Италии, карнавалы в Испании, Германии, Франции.

А тем временем в южнокорейском Пхенчхане продолжается Зимняя Олимпиада-2018. Нынешняя Олимпиада, кроме спортивных рекордов, запомнится и рекордами температурными, ведь она оказалась самой холодной за много лет. При этом кроме морозов, спортсменам и зрителям не дает покоя еще и сильный ветер. Кроме того, что несколько раз приходилось переносить соревнования, 14 февраля из-за сильного урагана в Пхенчхане даже пришлось проводить эвакуацию.

Нынешняя зимняя Олимпиада оказалась чрезвычайно холодной и ветреной / REUTERS/Edgar Su

В то же время украинские спортсмены, к сожалению, до сих пор без медалей Олимпиады 2018 года. Даже в женском биатлоне, на который возлагались самые большие надежды. А вот бывшая украинка Алена Савченко вместе со свои партнером Бруно Массо завоевала золото Пхенчхана в парном фигурном катании. Однако, для Германии...

Экс-украинка Алена Савченко со своим партнером Бруно Массо выиграла золото для Германии в парном фигурном катании / REUTERS/Damir Sagolj

14 февраля весь мир захватила любовная лихорадка, ведь в этот день в мире отмечается День влюбленных. Традиционно в День Святого Валентина влюбленные по всему миру празднуют и дарят друг другу подарки и обмениваются валентинками, а многие хотят пожениться именно в этот день. Из-за этого в Украине даже дольше работали ЗАГСы. А тем временем в Нью-Йорке некоторым парам даже удалось пожениться на крыше знаменитого Эмпайр Стейт Билдинг.

14 февраля некоторые пары получили возможность пожениться на крыше Эмпайр Стейт Билдинг / REUTERS/Brendan McDermid

А еще 16 января отмечается китайский новый год, или праздник весны. "Первый день нового года в Китае начинают с запуска фейерверков и сжигания благовоний, которые должны отпугивать злых духов. Святквали даже панды из китайского зоопарка.

Пандочки тоже празднуют китайский новый год / REUTERS/Stringer

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