День святого Валентина: как в мире празднуют 14 февраля (фото, видео)

Влюбленные всего мира празднуют День Святого Валентина - дарят подарки, женятся и обмениваются валентинками.

Во многих странах мира сегодня празднуют День всех влюбленных - День святого Валентина.

История происхождения праздника окутана многочисленными легендами и мифами. В одной из них говорится, что жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу кесаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин.

А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключении святой Валентин познакомился с прекрасной дочерью надзирателя — Юлией. Влюблённый священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви — валентинку, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года.

Так, обычай обмениваться «валентинками» сохранился и сегодня. День всех влюбленных – это праздник романтики, любви и нежности. В этот день принято дарить любимым и дорогим людям цветы, конфеты, воздушные шарики и другие приятные подарки.

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Например, на улицах Токио активисты раздавали женщинам цветы, пытаясь привить стране новую традицию празднования Дня всех влюбленных. Дело в том, что в Японии 14 февраля по обычаю женщины дарят шоколадки мужчинам. А те могут ответить подарком на еще одном празднике, через месяц. Но в реальности многие японские девушки признаются, что любимые ни разу не дарили им цветы. Поэтому активистки решили показать мужчинам пример.

Или на Филиппинах более полутора сотен пар отпраздновали Валентинов день официальным узакониванием своих отношений. Организовать праздник помогла местная власть. Церемония состоялась в празднично украшенном зале, где молодожены получили свидетельства о браке.

Активно День Влюбленных отмечают и в Украине. В этот день Святого Валентина в Украине планируют пожениться почти 2 тысячи пар. Минюст ввел акцию «Любовь вне времени»: все влюбленные могут даже ночью подать заявление в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния и зарегистрировать брак, если он был ранее назначен именно на этот день.

Также сегодня в Киеве в скоростном трамвае можно проехать бесплатно за поцелуй. По словам контролера, для бесплатного проезда достаточно поцелуя влюбленных.