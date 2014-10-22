Количество погибших от лихорадки Эбола выросло на 300 человек за 5 дней

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Согласно обнародованным в среду данным, от лихорадки Эбола в этих трех странах скончались 4868 человек из 9911 зараженных, что на 300 человек больше, чем было в пятницу. Ранее сообщалось о 4546 жертвах и чуть более 9 тысячах зараженных.

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