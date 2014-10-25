ООН призывает украинскую власть провести тщательное расследование относительно использования кассетных боеприпасов
Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович заявляет, что организация призывает украинские власти провести тщательное расследование относительно использования кассетных боеприпасов на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.
Шимонович отметил, что недавние сообщения об использовании кассетных боеприпасов в жилых кварталах вызывают обеспокоенность.
Также он напомнил, что использование этих боеприпасов в таких условиях является нарушением международного гуманитарного права и может быть военным преступлением.
“Украинская власть отрицала, что она использовала такие боеприпасы, когда ей был поставлен соответствующий вопрос представителями мониторинговой группы по правам человека”, - сказал он.
Вместе с тем Шимонович отметил, что “необходимо срочно и тщательным образом расследовать сообщение об использовании кассетных боеприпасов, а также сообщения о невыборочном обстреле жилых районов обычным оружием”.
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В свою очередь помощник генсекретаря по политическим вопросам Оскар Фернандес-Таранко отметил, что украинские власти подтвердили свою готовность к участию в беспристрастном расследовании таких сообщений.
По его словам, все виновные, если информация об использовании кассетных боеприпасов подтвердится, должны нести ответственность.
Как сообщал УНИАН, об использовании украинскими войсками кассетных боеприпасов заявили в международной организации Human Rights Watch.
Украина все обвинения в свой адрес считает безосновательными и отрицает возможное применение кассетных боеприпасов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинское правительство намерено совместно с международными экспертами, в том числе из Human Rights Watch, провести расследование возможного применения кассетных боеприпасов на Донбассе.