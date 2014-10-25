ООН призывает украинскую власть провести тщательное расследование относительно использования кассетных боеприпасов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Нью-Йорке во время очередного заседания Совета безопасности ООН, на котором рассматривалась ситуация в Украине.

Шимонович отметил, что недавние сообщения об использовании кассетных боеприпасов в жилых кварталах вызывают обеспокоенность.

Также он напомнил, что использование этих боеприпасов в таких условиях является нарушением международного гуманитарного права и может быть военным преступлением.

“Украинская власть отрицала, что она использовала такие боеприпасы, когда ей был поставлен соответствующий вопрос представителями мониторинговой группы по правам человека”, - сказал он.

Вместе с тем Шимонович отметил, что “необходимо срочно и тщательным образом расследовать сообщение об использовании кассетных боеприпасов, а также сообщения о невыборочном обстреле жилых районов обычным оружием”.

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В свою очередь помощник генсекретаря по политическим вопросам Оскар Фернандес-Таранко отметил, что украинские власти подтвердили свою готовность к участию в беспристрастном расследовании таких сообщений.

По его словам, все виновные, если информация об использовании кассетных боеприпасов подтвердится, должны нести ответственность.

Как сообщал УНИАН, об использовании украинскими войсками кассетных боеприпасов заявили в международной организации Human Rights Watch.

Украина все обвинения в свой адрес считает безосновательными и отрицает возможное применение кассетных боеприпасов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинское правительство намерено совместно с международными экспертами, в том числе из Human Rights Watch, провести расследование возможного применения кассетных боеприпасов на Донбассе.