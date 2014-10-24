Путин и Меркель хотят провести еще одни переговоры по Донбассу и газу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам проведенного телефонного разговора.

«В этом контексте Путин и Меркель отметили целесообразность проведения в ближайшее время очередной встречи контактной группы относительно Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью развития проведенных 16-17 октября в Милане переговоров продолжено обсуждение ситуации в зоне конфликта на Донбассе.

«Президент России акцентировал внимание на необходимости деэскалации обстановки в Донецкой и Луганской областях, прежде всего путем реального прекращения огня, обеспечения безопасности вдоль линии разграничения противоборствующих сторон и оказания срочной гуманитарной помощи», - говорится в сообщении его пресс-службы.

Кроме этого, подчеркнута важность достижения договоренностей по газовой тематике. Выражена надежда, что следующий очередной раунд трехсторонних консультаций между представителями России, Украины и Европейского Союза, который должен состояться 29 октября в Брюсселе, будет результативным.

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Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Сначала РФ поставляла тяжелое вооружение террористам в Луганской и Донецкой областях, а в августе - практически открыто ввела на Донбасс свои регулярные войска.

По данным ООН, с середины апреля по 6 октября на востоке Украины погибло по меньшей мере 3 тыс. 660 человек, около 9 тысяч были ранены. По официальным данным, почти 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

ЕС ввел новый этап санкций против России в сентябре и объявил, что они могут быть отменены, ослаблены или усилены в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на востоке Украины.

5 сентября в Минске на встрече трехсторонней контактной группы был подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня на Донбассе. 20 сентября в Минске по итогам трехсторонней встречи контактной группы был подписан меморандум из 9 пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.

Однако РФ не выполняет минские договоренности.

10 октября председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов призвал ЕС ужесточить санкции против России для вывода российских войск с востока Украины и освобождения Крыма.