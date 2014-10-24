Иностранцы стали реже ездить в Россию в этом году

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной миграционной службы Российской Федерации (ФМС РФ) со ссылкой на главу ведомства Константина Ромодановского.

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"На сегодняшний день у нас фиксируется падение въездов, я говорю о персоналиях, на 7%. В середине года, этот показатель был минус 20%. Но за счет событий в Украине, он в значительной степени уменьшился и сейчас имеем то, что имеем", - сказал он.

По словам Константина Ромодановского, в этом году, в Россию всего въехало 14,8 млн иностранных граждан. По состоянию на 23 октября на территории России находятся 11,6 млн иностранцев. Среди них, больше всего граждан стран СНГ.

"Если говорить о странах происхождения, то 82% - это страны СНГ, 8% - страны Европейского союза", - подчеркнул глава ФМС РФ.

На сегодняшний день, по данным ФМС, больше всего в России находится граждан Украины – 2,6 млн человек, Узбекистан – 2,4 млн человек, Таджикистан – более 1,1 млн человек. Среди иностранцев не из стран СНГ больше всего в России находится китайцев, немцев, американцев, англичан и граждан Турции.

"Если говорить о странах не СНГ, то на первом месте Китай – 283 тыс. граждан Китая сейчас находятся в Российской Федерации, на втором месте Германия – 247 тыс. человек, на третьем месте граждане США – их 144 тыс. человек, на четвертом и пятом местах граждане Великобритании и Турции – их примерно по 112 тыс. человек", - отметил Константин Ромодановский.