Уже подписана и оплачена инициатива по поставке украинским военным артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Такое заявление сделал во время брифинга президент Украины Владимир Зеленский.
"Не буду говорить, какой пакет, серьезный пакет, проплаченный и подписанный, по инициативе о поставках артиллерии 155-го калибра для Украины. Здесь, слава Богу, у нас есть очень хороший результат", – заявил он.
Подробностей по этому пакету президент не раскрыл.
В то же время Зеленский упомянул об инициативе Чехии по поставкам снарядов Украине. Страна уже доставила до 1,6 млн снарядов и гарантирует поставки до апреля.
Оружие для Украины – другие новости
Издание Corriere della Sera пишет, что у Украины почти закончились ракеты для систем ПВО SAMP/T. Украина просит о дополнительных поставках правительства двух стран, но результатов пока нет.
Ранее Reuters сообщало, что США возобновят поставки бомб GLSDB в Украину. Они прошли модернизацию для лучшего противодействия российским препятствиям. В последний раз украинские военные использовали это оружие еще несколько месяцев назад.