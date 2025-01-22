Авдеевку Украина потеряла именно из-за отсутствия оружия, но сейчас ситуация другая.

Украина ежедневно теряет новые куски территории из-за продвижения россиян на фронте. Основной причиной этого является отсутствие пехоты, а не оружия. Об этом сообщает телеграмм-канал 110-й отдельной механизированной бригады, которая воюет на Донбассе.

В бригаде отмечают, что текущие проблемы Сил обороны отличаются от тех, которые привели к потере Авдеевки в начале 2024 года.

"Если в Авдеевке не было снарядов, и FPV только начинали активно развиваться, то тогда была пехота. Да, тогда люди вытягивали отсутствие артиллерии. Сейчас же, есть чем стрелять и летать, некому воевать. Тотальное отсутствие личного состава в стрелковых подразделениях", - говорят в бригаде.

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Как отмечают военные, россияне используют тактику малых штурмовых групп по 4-6 солдат в каждой. Такие группы постоянно пытаются продвигаться вперед под прикрытием деревьев и кустов, особенно в туман и дождь, когда дроноводам трудно работать эффективно.

"Попасть артиллерией в движущуюся цель очень трудно, в таких случаях более менее помогают кассетные снаряды. Достать FPV в посадке трудно, потому что есть радиогоризонт и ветви растений не дают нормально попасть", - объясняют в 110-й бригаде текущие трудности защитников.

И хотя часть вражеской пехоты успевают уничтожить на подходе, россиянам все же удается понемногу продвигаться вперед и закрепляться в сооружениях на местности.

"Остановить их могла бы пехота, а ее нет. Выбивать из домов, останавливать противника в таких боях должны именно стрелки и штурмовики. За сутки силами бригады мы уничтожаем больше врагов чем имеем личного состава в некоторых собственных батальонах", - добавляют в бригаде.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, бойцы 3-й штурмовой бригады пошли на хитрость и взяли в плен группу оккупантов. Пленные рассказали, что на их позиции уже 10 дней лежало тело убитого российского военнослужащего и они "не знали, что с ним делать".

Также мы рассказывали, что на Курщине в ходе одного боя Северная Корея потеряла сразу 60 своих солдат - 20 убитыми и 40 ранеными. Это стало результатом неудачного штурма украинских позиций.

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