Во время войн оружие с конвейеров идет сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения, отметили в ведомстве.

Министерство обороны Украины приняло меры, чтобы оружие отечественного производства попадало на фронт быстрее.

В ведомстве заявили, что на период войны упростили производственный цикл и процесс испытаний оружия.

Как отмечается, с 1 ноября Минобороны существенно сократило сроки поставки техники и оружия в ВСУ. Теперь сам производитель будет определять, по каким техническим параметрам он будет сдавать заказчику продукцию. Военные лишь согласовывают перечень параметров (ранее - военные прописывали в технических условиях значительный перечень этих параметров).

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Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк добавил, что отменили ненужные испытания и сократили количество проверок. Также ввели изменения, чтобы украинское оружие быстрее попадало в войска.

Также, в частности, отменили требование о гарантийном сроке для оружия (10 лет). Во время войн оружие с конвейеров уходит сразу на фронт, поэтому показатели срока хранения не имеют значения.

Теперь Минобороны и ВСУ будут настаивать на подтверждении только трех факторов: эффективности образца техники, его безопасности для личного состава и надежности в эксплуатации. Производитель берет на себя ответственность за качество оружия, испытания и все риски поставки.

Украина изготавливает свое оружие

Иностранные производители оружия готовы начинать производство в Украине. Министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин анонсировал новости об этом в скором времени.

Украина совместно с США будет производить современное вооружение, в том числе и системы противовоздушной обороны.

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