Ведомство уже получило все материалы, собранные во время журналистского расследования.

В рамках шоу "Говорит вся Украина" с участием экс-военной Евгении Эмеральд стало известно, что ее бывший супруг получал зарплату ВСУ в то время, как сам находился в Киеве.

Ранее девушка уже об этом говорила, однако сейчас эту информацию подтвердили журналисты проекта. В связи с этим ведущий Алексей Суханов обратился в Министерство обороны Украины с просьбой начать служебное расследование против Стипанюка.

Начальник пресс-службы Минобороны Илларион Павлюк подтвердил, что ведомство получило все материалы и начало расследование.

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Кроме того, он сообщил, что действительно проблема с военными выплатами людям, которые находятся в тылу, существует.

"Пока нужно установить, правда ли это. Но Минобороны знает, что такая проблема есть. Новая команда работает над тем, чтобы исправить эту систему. Уже было найдено более 120 миллионов гривень, которые были выплачены неправомерно", – добавил он.

Напомним, ранее Евгения Эмеральд в интервью УНИАН рассказала об абьюзивных отношениях с экс-супругом, военным Евгением Стипанюком, почему долго не решалась говорить об этом публично, что стало последней каплей, и что происходит в ее жизни после исповеди о домашнем насилии.

Кроме того, на днях она заявила, что после выпуска шоу "Говорит вся Украина" ее пытались убить. А инициатором покушения был ее экс-супруг.

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