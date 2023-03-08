Ранее правительство Южной Кореи отказывалось предоставлять Украине компоненты вооружений для войны с Россией.

Правительство Южной Кореи впервые может передать наступательное оружие Киеву: Сеул одобрил экспорт из Польши в Украину гаубиц Krab. Отметим, что этот вид оружия считается польской разработкой, однако шасси установки САУ K9 Thunder производит Южная Корея.

Об этом сообщил директор отдела Европы и Азии Бюро международного сотрудничества Ким Хенг-Чеол, пишет Reuters. По его словам, соответствующую инициативу уже одобрило бюро по контролю за технологиями Администрации оборонных закупок (DAPA).

"Мы рассмотрели всю документацию и возможные вопросы внутри DAPA... после чего приняли решение выдать лицензию на экспорт в Польшу", - сказал он.

Гаубица Krab - это самоходная гаубица производства польской компании Huta Stalowa Wola, которая сочетает в себе несколько западных оружейных разработок: она оснащена южнокорейским шасси K9 Thunder, британской башней BAE Systems, французской 155-мм пушкой Nexter Systems и польской системой управления огнем.

Передача польских гаубиц Krab Украине - предыстория

Впервые Киев получил 18 гаубиц Krab при посредничестве Польши в мае 2022 года. Тогда правительства согласовали еще несколько контрактов по поводу передачи этого вида оружия, однако соглашения так и не удалось финализировать из-за давления со стороны Кремля.

В частности, лидер РФ Владимир Путин пригрозил Сеулу разрывом двусторонних отношений и уже в августе 2022 года заявил об укреплении отношений с Северной Кореей - исконным оппонентом Южной.

В ответ глава южнокорейского государства Юн Сок Йоль заявил, что Южная Корея, как союзник США, не передавала оружие Украине, и в дальнейшем - не собирается этого делать.

В этом контексте лидер Южной Кореи также отмечал, что прямая передача оружия Киеву невозможна из-за действующего законодательство. Его нормы исключают экспорт оружия странам, находящимся в активном конфликте.

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