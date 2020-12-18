Об объекте Фордо стало известно в 2009 году.

Иран на фоне конфликта с США возобновил работу над тайным ядерным объектом.

Читайте такжеВ США испытали систему точного подрыва гиперзвуковой боеголовкиОб этом пишет New York Post со ссылкой на данные со спутников.

Отмечается, что речь идет о подземном ядерном объекте в Фордо (на иранском заводе по обогащению урана, который находится южнее Тегерана).

Власти Исламской Республики не афишировали возобновление работ, однако эксперты, опасаются возможности появления у Тегерана ядерного оружия.

Тайный ядерный объект Ирана: что еще известно

Об объекте Фордо стало известно в 2009 году. Тогда из-за этого страны «балансировали на грани войны».

Ситуацию разрешили только после подписания в 2015-м Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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Автор: УНИАН