Плутоний является более реальным вариантом для Украины, но и у него есть свои недостатки.

В случае с Украиной следует рассматривать создание ядерного оружия на основе атомной бомбы, отмечает поскольку без нее создать термоядерную просто невозможно. А в свою очередь атомную бомбу можно создать двумя различными способами: с помощью урана или плутония. Руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг рассказал русской службе "Радио Свобода", какой именно способ больше подходит Украине и почему.

Как рассказывает эксперт, для создания ядерного оружия нужен изотоп урана U-235, причем в природном уране его всего 0,7%, остальное (более 99%) приходится на непригодный для создания оружия изотоп урана U-238. Для того, чтобы превратить обычный уран в оружейный, его нужно обогатить, то есть увеличить долю урана-235 примерно до 90%, поскольку он способен поддерживать необходимую для взрыва цепную реакцию.

Обогащение происходит главным образом с помощью центрифуг, это требует огромных мощностей и большого количества повторений.

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При этом Подвиг отмечает, что Украина на сегодня не имеет производств, технологий, специалистов и опыта для подобных процессов, однако он не исключает, что выстроить все это, пусть и будет долго, сложно и дорого, но при желании все-таки возможно.

Второй, более реальный вариант для Украины - плутоний. В природе его, в отличие от урана, вообще нет - он накапливается во время функционирования ядерных реакторов, работающих на топливе из урана, за счет его облучения.

Плутоний тоже бывает оружейным и реакторным (это зависит от разной доли изотопов в их составе), но реакторный плутоний может использоваться в военных целях, хотя заметно усложняет создание боезарядов.

Для получения специального оружейного плутония нужен специальный промышленный ядерный реактор, которого Украина не имеет. Зато обычного реакторного плутония у Украины, как писала газета The Times, семь тонн, и этого теоретически может хватить на несколько сотен ядерных бомб. Однако весь он содержится в отработанном топливе, которое является очень радиоактивным.

Чтобы выделить оттуда плутоний, нужно иметь раздельное радиохимическое производство, и его можно построить, здесь проблемы нет, отмечает эксперт, однако проблема в том, что оно очень заметно.

"Другой вопрос, что это достаточно заметная штука, и спрятать ее практически невозможно, так же как и спрятать специализированный реактор, который бы тоже не помешал. А вот каскад центрифуг по обогащению урана можно спрятать хоть в подвале, и никто ничего не найдет", - отмечает эксперт.

Однако все равно "плутониевый путь" значительно проще "уранового пути", поскольку построить реактор и радиохимическое производство гораздо легче, чем выстроить все необходимые системы для работы ядерного оружия на уране.

Ядерное оружие в Украине

Напомним, Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. В обмен на это она получила гарантии безопасности от США, Великобритании и России.

Однако после агрессии РФ в 2014 году и полномасштабного вторжения в 2022-м тема ядерного сдерживания снова стала актуальной в украинском обществе.

Руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг. отмечал, что теоретически Украина способна за несколько лет создать ядерное оружие, если будет иметь политическую волю, ресурсы и доступ к специалистам.

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